Le Nid, nouvelle épicerie participative genevoise, lance son crowdfunding

jeudi, 12.10.2017

L'épicerie coopérative et participative Le Nid proposera des produits frais, de saison, et de la région en se basant sur la vente en vrac et exempt d'emballages. La campagne de financement participatif démarre ce soir.

L'équipe du NID.

Le Nid, épicerie coopérative et participative, est avant tout un projet social et solidaire, qui propose une alternative au réseau de distribution alimentaire prédominant, et désire reconnecter la population urbaine et les agriculteurs.

L’épicerie propose une gamme complète de produits du quotidien, alimentaires et non-alimentaires, de qualité, sélectionnés avec soins. Des produits frais, de saison, de la région et en vrac, sans emballage. Le but est de donner aux genevois les moyens d'accéder à une alimentation saine.



L’épicerie privilégie les producteurs de la région, limite les intermédiaires et encourage les pratiques durables.



Le Nid appartient à ses clients selon le principe de la démocratie participative : 1 membre-1 voix. Toute personne peut devenir membre en achetant des parts sociales, qui sont remboursables lors du départ de la coopérative.



Chaque coopérateur-trice du Nid donne 2heures par mois de son temps pour le fonctionnement de l’épicerie, (caisse, administration, stock, nettoyage) ce qui permet de réduire le prix de vente des produits pour les membres. En échange, chaque coopérateur-trice a son mot à dire sur le fonctionnement, et peut proposer de nouveaux produits à intégrer aux rayons de cette nouvelle épicerie.

Le projet Le Nid sera lancé au moyen d'un financement participatif, (crowdfunding) présenté lors d'une soirée festive (le 12 octobre) dans les futurs locaux, au 3 sentiers, avec vue sur le Rhône.



Quelques producteurs ont déjà été annoncé: la Ferme du Lignon, la Casa Mozzarella, le Domaine de la Mermière, l'affaire TourneRêve, le Père Jakob, ou encore 1001 Herbes. Ils proposeront des bières, fromages, herbes aromatiques, huiles, oeufs, produits secs et vins.