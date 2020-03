Coronavirus: L'EPFL suspend les cours les plus fréquentés

mardi, 10.03.2020

L'EPFL remplace les cours de plus de 150 étudiants par des cours en ligne.

SG



L'EPFL proposera des cours en ligne à ses étudiants. (Keystone)

L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne a annoncé à son personnel et à ses étudiants la suspension des cours qui comptent plus de 150 étudiants dès mercredi et jusqu’au 19 avril, rapporte Le Temps. Ils seront remplacés par des cours en ligne.

L’EPFL a aussi interdit tous les voyages internationaux, professionnels ou privés, à moins d’être "essentiels au bon fonctionnement de l’institution".

>> Retrouvez ici notre dossier consacré à l'épidémie du coronavirus