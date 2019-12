L’EPFL réunit une centaine d’investisseurs pour ses pépites

mercredi, 20.11.2019

L’EPFL a organisé mercredi sa journée des investisseurs. L’Université a vanté les qualités de son écosystème et les prouesses de ses jeunes pousses. L’an dernier, les start-up issues de l’EPFL ont levé 217 millions de francs.

Matteo Ianni



L’an dernier, les start-up issues de l’EPFL ont levé 217 millions de francs.

Il y avait foule pour cette journée des investisseurs à l’EPFL. Et pour cause, l’institut de recherche souffle cette année ses 50 bougies. Les organisateurs ont ainsi convié 170 investisseurs représentants des fonds nationaux et internationaux issus de divers secteurs d’activité pour leur...