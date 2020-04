Coronavirus: une batterie de projets de l'EPFL s'attaquent au Covid-19

lundi, 06.04.2020

L'EPFL a donné son feu vert et son soutien à 12 projets de recherche qui s'attaquent directement à la crise Covid-19.

L'EPFL a réorienté sa recherche pour répondre au défi de la pandémie actuelle pour la société. En deux semaines, ses chercheurs ont apporté leur expertise en proposant une quarantaine de projets, du développement d'un traitement ou d'un vaccin à une

application pour détecter ses contacts avec un porteur du virus

Parmi ces propositions, l'EPFL a d'ores et déjà donné son feu vert et son soutien à 12 projets de recherche qui s'attaquent directement à la crise Covid-19, indique-t-elle lundi dans un communiqué. "Certains s'appuient sur des recherches déjà en cours ou sur des dispositifs élaborés par le laboratoire et d'autres sont des idées complètement nouvelles nées d'un brainstorming intensif", explique Paul Sunderland, adjoint du Vice-président pour la recherche.

Ces projets devront être réalisés dans le court à moyen terme, avec des retombées espérées d'ici 6 à 9 mois, et avec des budgets complémentaires de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs. Des chercheurs sélectionnés vont bénéficier d'une autorisation spéciale pour pouvoir travailler dans leur laboratoire sur le campus actuellement fermé. Plusieurs équipes

collaborent avec des institutions partenaires en Suisse.

Parmi les premiers projets déjà validés, deux s'attaquent à développer un vaccin ainsi que des antiviraux pour lutter contre le Covid-19. D'autres projets s'inscrivent dans le domaine de la prévention, du suivi de la contagion ainsi que des diagnostics et des test.

Plusieurs projets s'intéressent à l'utilisation les données pour mieux combattre le coronavirus. Des chercheurs de l'EPFL sont notamment impliqués dans un projet européen de développement d'une application qui devrait permettre à tout un chacun d'être

informé s'il a été en contact avec un porteur du coronavirus, le tout de manière anonymisée. Cette technologie pourrait s'avérer utile pour accompagner la sortie de confinement.(ATS)

