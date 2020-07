Beekeeper lève 10 millions de francs supplémentaires

lundi, 13.07.2020

L’entreprise zurichoise Beekeeper annonce ce lundi une augmentation de capital à hauteur de 10 millions de francs. Une levée de fonds qui suit celle de septembre, où elle avait clôt un tour de table de 45 millions.

MI



Cristian Grossmann, CEO et cofondateur de Beekeeper. L'entreprise compte plus de 130 employés, répartis sur cinq sites dans le monde.

Nouvelle levée de fonds pour Beekeeper. Après les 45 millions de septembre 2019, l’entreprise zurichoise annonce ce lundi la clôture d’un tour de financement de série B à 10 millions. Un tour de table mené par l’américain Energize Ventures, qui fait son entrée comme nouvel investisseur au sein de son capital.

Beekeeper poursuit donc une success-story initiée en Suisse en 2012. L’entreprise a été fondée par Cristian Grossmann et Flavio Pfaffhauser. Aujourd’hui basée à Zurich, mais avec des bureaux à San Francisco, Austin, Berlin, Londres et Cracovie, la PME zurichoise emploie plus de 130 personnes. Le succès de Beekeeper repose sur son produit : elle développe une plateforme de communication mobile, qui fonctionne un peu comme WhatsApp. L’app permet ainsi des échanges sécurisés de messages écrits, d'images ou de documents. Des notifications ciblées peuvent aussi s’afficher sur les fils de discussion de l’app, avec par exemple des félicitations ou encore des conseils relatifs à la santé ou la sécurité.