Wisekey réduit temporairement les salaires de la direction

lundi, 23.03.2020

L'entreprise zougoise de cybersécurité Wisekey va réduire temporairement de 30% les salaires de tous les cadres supérieurs durant la crise du coronavirus.

Le CEO Carlos Creus Moreira verra aussi son salaire réduit.(Keystone)

Soucieuse de montrer sa solidarité avec ses collaborateurs, Wisekey réduira temporairement les salaires de tous les cadres supérieurs (directeur général, directeur financier, etc.) de 30% pendant la crise du coronavirus, y compris du conseil d'administration, a indiqué lundi le groupe dans une lettre aux actionnaires.



L'entreprise zougoise de cybersécurité précise que d'autres membres du personnel, au niveau des cadres, subiront des réductions temporaires de salaire de montants divers et recevront une compensation en actions.



Wisekey a également mis fin au programme de rachat d'actions, annoncé l'année dernière, afin de conserver ses liquidités pour les besoins opérationnels.



Le groupe prévoit une forte demande pour ses produits de cybersécurité au cours de cette année et des revenus soutenus provenant de la demande croissante de sa technologie. La direction ajoute que les entreprises comme Wisekey qui disposent de solides atouts en matière de technologie IP, se rétabliront beaucoup plus rapidement de la crise actuelle.



L'assemblée générale annuelle 2020 de Wisekey aura bien lieu le 15 mai, mais dans un format virtuel, vu les directives fédérales, donc sans la présence physique des actionnaires. Ces derniers pourront exercer leurs droits de vote uniquement en donnant des instructions de vote électroniques ou écrites au représentant indépendant des droits de vote.(awp)