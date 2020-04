Alpine Select termine prématurément son programme de rachat d'action

mardi, 14.04.2020

L'entreprise zougoise Alpine Select indique que le montant maximum de titres pouvant être rachetés a été atteint.

La société d'investissement Alpine Select a terminé prématurément son programme de rachat d'action lancé en juillet 2019. Le montant maximum de titres pouvant être rachetés a été atteint, a indiqué l'entreprise zougoise mardi.

Au total, 514'155 titres, représentant 5% du capital action et des droits de vote ont été rachetés au prix du marché. Lors de l'assemblée générale, le conseil d'administration proposera l'annulation des titres rachetés au prix du marché ainsi que 510'980 titres rachetés par l'émission d'options put (option de vente à prix et date fixés en amont) en juillet 2019 et de réduire le capital d'Alpine Select en conséquence. (awp)