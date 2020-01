Novigenix prend la tête d’un pôle européen doté d’un million d’euros

mercredi, 22.01.2020

L'entreprise vaudoise Novigenix et ses partenaires ont en ligne de mire le développement d’un test pour la détection et la surveillance du cancer du côlon.

SM



Jan Groen dirige Novigenix depuis mai 2019.

Un groupement de recherche s’attelant à la mise au point d’un test de dépistage sanguin du cancer colorectal (CRC) a annoncé ce mardi 21 janvier qu’il recevrait une subvention du programme de soutien Eurostars. Montant total accordé: jusqu’à un million d’euros. Locomotive de ce consortium, Novigenix est une entreprise installée au Biopôle d’Epalinges spécialisée dans conception de solutions de détection des cancers. Le produit phare de la firme dirigée par Jan Groen se nomme Colox et consiste en un test de dépistage précoce cancer du côlon, plus efficace que les biopsies pratiquées à l’heure actuelle.

Dans le sillage de l’entreprise vaudoise pionnière en immuno-transcriptomique, le groupement comprend des centres anticancéreux de premier plan et des sociétés innovantes en soin de santé dont l'université de Maastricht aux Pays-Bas, celle de Leuven en Belgique ainsi que la société de bioinformatique BioLizard, basée à Gand en Belgique.

Détection précoce et suivi des rechutes

L’objectif du projet est non seulement de développer un test aidant à un diagnostic plus rapide de la maladie mais qui en surveillera aussi le traitement. Le dispositif sera basé sur des technologies de pointe, notamment en machine learning. «Cette initiative Eurostars combine des technologies scientifiques d’excellence au sein d’une équipe dédiée à faire progresser significativement la façon dont le cancer colorectal est détecté et son traitement monitoré», indique le Dr. Jan Groen.

Lire aussi: Novigenix progresse sur un nouveau test sanguin