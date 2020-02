Leclanché obtient deux prêts convertibles

mardi, 18.02.2020

L'entreprise vaudoise Leclanché obtient un prêt convertible d'un montant de 39 millions de francs auprès de Yorkville Advisors et un autre prêt convertible de 25 millions auprès de FEFAM.

Leclanché s'est assuré un financement d'un maximum de 64 millions de francs, via deux emprunts convertibles. Le fabricant vaudois de batteries et autres solutions de stockage d'énergie dispose d'ores et déjà d'une première tranche de 3,9 millions sur un total maximal de 39 millions emprunté auprès du gestionnaire de fonds américain Yorkville Advisors.

Les premières tranches de l'emprunt à Yorkville Advisors doivent assurer le financement des opérations et du développement de l'entreprise, écrit mardi cette dernière. L'accord signé avec la société américaine prévoit des tirages sur une période de deux ans.

Leclanché a par ailleurs signé un autre accord de financement de 25 millions de francs auprès de FEFAM, son actionnaire majoritaire. Cette ligne de crédit convertible en actions Leclanché porte au total jusqu'à 64 millions les fonds mobilisés à ce jour pour soutenir la croissance de l'entreprise basée à Yverdon-les-Bains.

Ces fonds, avec d'autres projets de financement sur lesquels la firme vaudoise travaille, doit permettre à Leclanché de tripler ses capacités de fabrication de cellules de production en Allemagne pour atteindre les 3 millions de cellules par an et ainsi soutenir l'important carnet de commandes du secteur des véhicules électriques. L'entreprise entend fournir plus d'informations à ce titre dans les prochaines semaines. (awp)