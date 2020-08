Cysec sécurisera l’infrastructure satellitaire de Leaf Space

mardi, 04.08.2020

L’entreprise vaudoise Cysec signe un partenariat avec la société italienne Leaf Space. Elle rend ainsi la cybersécurité accessible aux petits opérateurs de satellites.

SM



Poignée de main adaptée aux circonstances sanitaires entre Jonata Puglia, CEO de Leaf Space, et Patrick Trinkler, CEO de CYSEC.

La start-up de l’EPFL Innovation Park Cysec a annoncé mardi un partenariat avec Leaf Space. L’entreprise italienne est pionnière en services au sol à destination des satellites de petite taille. Basée à Milan, elle dispose de cinq antennes réparties sur le globe.

D’une envergure variant de la boîte à chaussures à la machine à laver, ces appareils plus légers et moins chers représentent le futur de l’industrie satellitaire. Ils collectent souvent des données sensibles, d’où la question de la résilience de leurs infrastructures à la fois terrestres et spatiales contre les cyberattaques.

Avec cette coopération, la firme suisse – soutenue par le programme d'incubation de l’Agence spatiale européenne (ESA) – et son partenaire italien offrent aux opérateurs une solution pour protéger leurs opérations au sol, et ainsi sécuriser les communications de bout en bout. – (SM)



