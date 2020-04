Virgin Orbit se lance dans la production d'appareils de ventilation

jeudi, 02.04.2020

L'entreprise spatiale Virgin Orbit du milliardaire britannique Richard Branson participe à la lutte contre la pandémie du coronavirus, en produisant des appareils de ventilation artificielle.

Virgin Orbit travaillera sur ce projet avec le Bridge Ventilator Consortium.

Après Tesla, Ford, et Dyson, c'est au tour de l'entreprise spatiale Virgin Orbit du milliardaire britannique Richard Branson de participer à sa manière à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Virgin Orbit va produire des appareils de ventilation artificielle pour les hôpitaux britanniques.

Sa porte-parole a précisé à Bloomberg que la production commencerait à un rythme de plusieurs centaines d'appareils par semaine. Virgin Orbit travaillera sur ce projet avec le Bridge Ventilator Consortium, dirigé par l'Université de Californie à Irvine et l'Université du Texas à Austin.

L'objectif de la société est d'avoir un ventilateur de pont opérationnel et déployable en production début avril. Virgin Orbit explique qu'elle passera rapidement à la production de masse dans son usine de Long Beach, en plus d'activer potentiellement d'autres fabricants dès que le nouvel appareil serait reproductible et prêt pour la production. Le respirateur doit encore recevoir l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA).

Ces dernières semaines plusieurs multinationales comme Dyson, Ford, et Tesla ont décidé de venir en renfort et se lancent dans la production de respirateurs, alors qu'il ne s'agit pas de leur domaine habituel.

L’appareil respiratoire produit par Dyson devait être facile à transporter et à utiliser, et indépendant d’une alimentation en air fixe. Baptisé CoVent, il peut être monté sur le lit du patient si nécessaire.

