Vifor: chiffre d'affaires en hausse au premier semestre

jeudi, 06.08.2020

L'entreprise pharmaceutique Vifor a réalisé une hausse des ventes semestrielles de 1,0% sur un an à 922,5 millions de francs.

L'entreprise pharmaceutique Vifor a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en hausse au premier semestre. La société affiche par ailleurs un résultat d'exploitation et un bénéfice net en légère augmentation, signe de la solidité du groupe malgré la crise du coronavirus.



La société saint-galloise a réalisé une hausse des ventes semestrielles de 1,0% sur un an à 922,5 millions de francs. Son résultat brut d'exploitation (Ebitda) opérationnel s'est lui envolé de 19,8% à 305,1 millions. Le bénéfice net, lui, a légèrement progressé de 4,3% à 67,9 millions.



Ces résultats sont légèrement inférieurs par rapport aux prévisions du consensus AWP. Les analystes tablaient en effet sur un chiffre d'affaires semestriel à 934,5 millions de francs et d'un bénéfice net à 91,4 millions. Ils avaient par contre estimé l'Ebitda inférieur à ce qui a été annoncé à 286,5 millions.



Vifor s'attend à une hausse de 5% de ses ventes et une augmentation de 20% de son Ebitda pour l'année 2020.(awp)