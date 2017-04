Une bibliothèque sécurisée pour protéger la connaissance

mercredi, 05.04.2017

L'entreprise norvégienne Piql a ouvert une gigantesque bibliothèque sécurisée cachée sous une montagne à 1000 km du pôle Nord. Objectif: préserver des documents en cas d'apocalypse.

L'Arctic World Archive se veut être un héritage digital de données précieuses pour le monde.

C’est le défi insolite que s’est lancé l’entreprise norvégienne Piql, qui a ouvert fin mars une sorte de gigantesque bibliothèque sécurisée – L'Arctic World Archive – cachée sous une montagne sur l'île du Spitzberg, à 1000 km du pôle Nord.

L'idée: permettre aux gouvernements, organisations, mais aussi aux entreprises et particuliers de copier leurs informations et données les plus importantes dans un lieu sûr, précise LiveScience.

Comme on peut le lire sur l'Huffington Post, l'Arctic World Archive se veut être un héritage digital de données précieuses pour le monde. Il faut savoir que le lieu de stockage est une partie d'une ancienne mine désaffectée qui héberge la Réserve mondiale de semences du Svalbard.

En effet, créée en 2008, elle contient 541 millions de graines de plus de 843.000 espèces différentes de plantes et se situe dans une zone démilitarisée.

L'Arctic World Archive veut faire la même chose, mais avec toutes sortes de données, à savoir des textes, photos ou encore des vidéos. Mais si la Réserve mondiale de semences est non lucrative et financée par la Norvège et des ONG internationales, ce n'est pas le cas de cette bibliothèque de la fin du monde.

Ainsi, contactée par Le HuffPost, la société a confirmé que le stockage de données est payant, même si l'initiative est avant tout destinée à "sauvegarder les informations mondiales". Pour autant, Piql affirme ne pas encore pouvoir communiquer le prix du billet d'entrée.

Pour l'instant, l'Arctic World Archive est hébergé par la Réserve mondiale de semences. Mais Piql prévoit justement d'aménager une zone à part, avec sa propre porte d'entrée.

Actuellement, l’entreprise compte deux pays adhérant – le Brésil et Mexique – qui ont déjà archivé quelques éléments de leur histoire, comme leur constitution.