Le laboratoire Cassiopea lève 23,3 millions d'euros

jeudi, 18.06.2020

L'entreprise italienne cotée à la Bourse de Zurich a émis 750.000 nouveaux titres.

Le laboratoire dermatologique transalpin Cassiopea vise notamment un traitement de l’acné avec son clascoterone. (Keystone)

Cassiopea, laboratoire dermatologique italien coté à la Bourse suisse, a levé un total de 23,3 millions d'euros grâce à son offre de souscription pleinement exercée.

La société de Lainate a émis 750.000 nouveaux titres d'une valeur pièce de 31 euros, a-t-elle précisé jeudi dans un communiqué. Sur ces nouvelles actions, 31,8% ont été acquises par les actionnaires actuels et 45,1% par Cosmo Pharmaceuticals NV. Ce dernier et d'autres actionnaires ont également acheté 173.154 titres restants.



A la suite de ce refinancement, le capital-actions de Cassiopea s'élèvera à 10,8 millions d'euros et se composera d'autant de titres d'une valeur nominale de 1 euro l'unité.



A défaut de titiller l'imagination des analystes, l'opération provoquait des remous à la Bourse suisse. L'action Cassiopea avait en effet été suspendue peu après l'ouverture des échanges.



Le laboratoire transalpin a indiqué en début d'après-midi que cette mesure répondait à des considérations administratives des autorités en Italie et de l'opérateur de la place zurichoise autour de l'inscription des nouveaux titres. Le négoce doit reprendre prochainement. (AWP)