Norqain conclut un partenariat avec la manufacture Kenissi de Tudor

mercredi, 05.02.2020

L'entreprise horlogère familiale Norqain conclut un partenariat avec Kenissi, manufacture de mouvements automatiques fondée par la marque Tudor.

MH



Ben Küffer, fondateur et CEO de l'entreprise horlogère Norqain.

L'entreprise horlogère familiale biennoise entièrement indépendante Norqain et la manufacture Kenissi, fondée par Tudor, ont conclu un partenariat à long terme pour enrichir les collections de Norqain avec des calibres manufacture.

Cette nouvelle alliance porte sur la production de deux calibres manufacture certifiés chronomètres: le calibre à trois aiguilles NN20/1 et le calibre GMT NN20/2, tous deux dotés d’une réserve de marche de 70 heures.

"Cette collaboration permet à notre marque indépendante de proposer à nos clients des montres élégantes et performantes, dotées de mouvements qui surpassent les normes du secteur et présentent une robustesse éprouvée. En nous associant à Kenissi, nous investissons dans notre indépendance et posons un jalon décisif pour l’avenir de notre marque", s'est félicité Ben Küffer, CEO de Norqain.

Les deux sociétés ont entamé leurs discussions peu après la création de Norqain en 2018. L'entreprise horlogère familiale suisse entièrement indépendante est basée à Nidau, dans le canton de Bienne, au cœur de l’industrie horlogère suisse. Interprétation moderne d'une marque horlogère suisse, Norqain propose trois collections – Adventure, Freedom et Independence – exclusivement composées de mouvements mécaniques automatiques.

L’entreprise est dirigée par Ben Küffer, fondateur et CEO, Marc Küffer, son père et président d'honneur de la maison horlogère Roventa Hanex, Mark Streit, vainqueur de la Coupe Stanley de la NHL et légende du hockey suisse, ainsi que Ted Schneider. Présent dans toute l’Europe, au Japon et aux États-Unis, l'entreprise s’appuie sur un réseau étendu de détaillants, qui comprend Bucherer et Kirchhofer en Suisse, Wempe en Allemagne, Westime, Tourneau et Govberg aux États-Unis, L’Oro au Canada, Seddiqi à Dubaï, et plus de 30 points de vente au Japon.

>>Lire aussi: Norqain veut mettre une montre mécanique au poignet des trentenaires