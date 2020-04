Firmenich offre 100 tonnes de désinfectant aux USA et à la Suisse

vendredi, 03.04.2020

L'entreprise genevoise Firmenich va fournir 100 tonnes de solution hydroalcoolique aux Etats-Unis et à la Suisse. Les lignes de production ont été transformées à cet effet.

Firmenich a transformé ses lignes de production pour pouvoir fournir du désinfectant pour les mains.(Keystone)

Firmenich a augmenté sa capacité de production de solution hydroalcoolique à 100 tonnes pour les hôpitaux et les services médicaux et d'urgence aux Etats-Unis et en Suisse.

A cet effet, l'entreprise genevoise a transformé ses lignes de production pour pouvoir fournir du désinfectant pour les mains, "essentiel à l'endiguement de la propagation du Covid-19" et dont la demande mondiale ne fait qu'augmenter, a-t-elle précisé vendredi soir.

Mi-mars, l'entreprise familiale avait annoncé vouloir offrir prochainement 20 tonnes de gel hydroalcoolique aux Hôpitaux universitaires, aux établissements médicaux et aux services de secours du canton.(awp)

