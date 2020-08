Ascom signe un contrat de 1,2 million au Royaume-Uni

mercredi, 12.08.2020

Ascom, l'entreprise de Zoug spécialisée dans les systèmes de communication et les solutions IT pour le secteur de la santé, remporte un contrat de 1,2 million au Royaume-Uni.

Jeannine Pilloud. La présidente du conseil d'administration occupe aussi le poste de CEO depuis un an.

Ascom a décroché un contrat de 1,2 million de francs auprès d'un gestionnaire privé de cliniques psychiatriques au Royaume-Uni, annonce mercredi le fabricant de solutions d'information et de communication.



L'entreprise zougoise livrera à son client entre autres des appareils de type Myco 3, i63 Protector, Unite Middleware et l'application Alerttrac, qui devraient permettre d'améliorer la sécurité du personnel soignant de ces établissements, précise un communiqué. (AWP)



