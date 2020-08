Le colosse américain Liberty Global lorgne Sunrise

mercredi, 12.08.2020

L’entreprise de télécommunication de Denver Liberty Global lance une offre sur Sunrise, avec sa bénédiction.

L'opérateur helvétique recommande à ses actionnaires de souscrire à la proposition de la multinationale. (Keystone)

Le géant anglo-saxon des télécommunications Liberty Global, propriétaire d'UPC, a lancé une offre de rachat en liquide sur Sunrise valorisant ce dernier à 6,8 milliards de francs. L'opérateur helvétique recommande à ses actionnaires de souscrire à cette proposition et son principal actionnaire, l'allemand Freenet, s'est déjà engagé à servir ses quelque 24% du capital-actions.



Le contrat prénuptial comprend un prix par action de 110 francs, représentant une prime de 32% sur le cours pondéré moyen de Sunrise sur les deux derniers mois, indiquent mercredi les deux protagonistes dans leurs communiqués respectifs. Le retour sur investissement pour les actionnaires de la première heure atteint 90%, depuis l'introduction en Bourse en 2015.



L'opération doit déboucher sur une fusion d'UPC et de Sunrise et donner naissance à un concurrent d'envergure pour Swisscom, souligne Thomas Meyer, président du conseil d'administration de Sunrise, cité dans le communiqué.



Les critères de succès de l'offre comprennent notamment un taux de souscription d'au moins deux tiers et son approbation par les autorités de la concurrence compétentes. (AWP)