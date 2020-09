Temenos signe avec Alibaba pour doper la portée de son logiciel phare

jeudi, 17.09.2020

L’entreprise de développement informatique bancaire genevoise Temenos s'associe au colosse chinois Alibaba pour offrir un logiciel bancaire en ligne.

Le développeur de logiciels bancaires Temenos va utiliser le puissant «cloud» informatique d'Alibaba pour mettre à disposition son produit Temenos Transact. L’Amazon chinois a indiqué que le logiciel bancaire serait disponible dans son offre «cloud» publique. Ce partenariat, dont les contours financiers n’ont pas été dévoilés, répond à une demande croissante en services numériques bancaires.

Temenos Transact, le produit numérique phare du groupe genevois, est désormais disponible sur le nuage informatique du géant chinois Alibaba. Fort de ses 3000 utilisateurs, des institutions de services financiers pour la plupart, le logiciel devrait encore pouvoir étendre sa clientèle.



Cette nouvelle offre entend répondre à la demande pour des services basées sur un «cloud» informatique et des solutions Saas (software as a service), qui s'est accélérée depuis le début de la pandémie, d'après un communiqué publié jeudi.



«Particulièrement dans cette période difficile, cela donne aux institutions financières l'agilité et la résilience dont elles ont besoin. Travailler avec le nuage d'informatique d'Alibaba aidera les banques à s'adapter à la demande de manière flexible et à éliminer les complexités personnelles» a expliqué Philip Barnett, directeur stratégique chez Temenos. (AWP)