Enuu colonise Zurich avec plus d’une centaine de véhicules

lundi, 13.01.2020

L’entreprise biennoise Enuu déploie sa plus grande flotte de véhicules électriques en Suisse. Avec l’arrivée de 90 voiturettes supplémentaires, la jeune pousse en compte désormais 110 sur le sol zurichois. Fin février, Enuu débarquera à Bâle avec une vingtaine de véhicules.

Matteo Ianni



Parfaite combinaison entre vélo et voiture, ce LEV – pour Light electric vehicle – peut circuler sur les pistes cyclables et être garé sur les places pour vélo et scooteur.

«D'ici 2030, Enuu sera le service de micro-mobilité le plus utilisé dans le monde». C’est ainsi que se présente désormais la start-up biennoise Enuu, qui développe des véhicules électriques en libre-service. Un discours ambitieux et qui confirme tout le potentiel de la technologie. Et pour...