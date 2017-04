Dona Bertarelli se lance dans le négoce du vin

mercredi, 05.04.2017

L’entrepreneure s’associe à son mari et à un ami proche pour acquérir The Wine Merchant.

Ana Silva



En plein essor, le commerce des grands crus intéresse de plus en plus les investisseurs. A l’instar du marché de l’art, le négoce de vins d’exception attire les convoitises de part les potentiels rendements qu’il peut générer. Ledunfly, le family office de Dona Bertarelli, ainsi que deux autres actionnaires privés viennent d’annoncer l’achat de la maison The Wine Merchant, l’un des principaux acteurs du négoce des grands crus classés de Bordeaux. «Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de croissance d’actifs dans l’industrie du luxe, qui se complète mutuellement avec mes ambitions dans le secteur hôtelier», annonce la nouvelle propriétaire dans un communiqué. Outre Dona Bertarelli, les deux autres investisseurs sont Yann Guichard, son mari, et Yann Borgstedt, un ami du couple et créateur de la fondation The Womanity.

The Wine Merchant, une entreprise fondée en 1998 par Christophe Reboul Salze, qui se maintiendra à son poste de CEO, affiche un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros. Le négociant bordelais possède dans ses caves un stock de quelques un million de bouteilles de vin d’exception. «L’appréciation des bons crus ne cesse de croître, et nous voyons l’opportunité de gagner de nouvelles parts de marché de par le monde», déclare Yann Guichard. De fait, l’essentiel de l’activité de cette société bordelaise est orienté à l’international, avec un taux d’exportation de 80% vers 50 pays différents.

Déjà propriétaire d’établissements réputés, comme le Park Gstaad ou encore le Five Seas Hotel à Cannes, la société d’investissement Ledunfly, basée à Nyon, souhaite diversifier ses acquisitions dans le domaine du luxe, principalement.