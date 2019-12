Wisekey coté au Nasdaq dès la semaine prochaine

jeudi, 28.11.2019

L'entité agréée de la Bourse technologique américaine a accepté la requête de Wisekey pour une cotation de ses American Depositary Shares (ADS), des répliques des actions déjà "listées" en Suisse.

Les actions apparaîtront sous le symbole "WKEY".(Keystone)

Le spécialiste genevo-zougois de la cybersécurité et des objets connectés Wisekey sera coté au Nasdaq en principe dès mercredi prochain. L'entité agréée de la Bourse technologique américaine a accepté la requête de la société pour une cotation de ses American Depositary Shares (ADS), des répliques des actions déjà "listées" en Suisse.



Ces actions apparaîtront sous le symbole "WKEY", annonce Wisekey jeudi. The Bank of New York Mellon servira d'établissement dépositaire. Chaque ADR représentera cinq actions B de la société, qui continueront à être négociées à la Bourse de Suisse ("WIHN").



Le premier jour de cotation, "attendu pour le 4 décembre", selon les termes du communiqué, le directeur général de l'entreprise Carlos Moreira aura l'honneur d'actionner la cloche marquant l'ouverture quotidienne du marché, à Times Square, à New York.



Wisekey avait indiqué précédemment qu'aucun nouveau titre ne serait émis dans le cadre de cette entrée au Nasdaq. L'opération survient après l'examen du gendarme boursier américain (SEC).(awp)