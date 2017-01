Bourse Zurich: le SMI attendu en hausse pour la première séance de l'année

mardi, 03.01.2017

L'ensemble des valeurs vedettes s'inscrivait en hausse de 0,4% à 0,9%. L'indice vedette SMI était emmené par les cycliques ABB (+0,9%), Adecco, Givaudan et LafargeHolcim (tous +0,8%).

La Bourse suisse devrait entamer mardi la première séance de l'année sur une hausse timide. Dans un agenda particulièrement dégarni, les investisseurs devraient se concentrer sur les rares annonces macroéconomiques au programme. Aux Etats-Unis, Wall Street a terminé vendredi soir en repli, le Dow Jones clôturant de justesse sous la barre des 20'000 points. Tokyo était fermé mardi en raison d'un jour férié.

"Aujourd'hui nous suivrons notamment la publication des chiffres de l'inflation en Allemagne et les ISM manufacturiers aux Etats-Unis", ont précisé les analystes de Mirabaud Securities. En Suisse, l'indice PMI des directeurs d'achat sera dévoilé dans la matinée.

Après avoir perdu 6,8% en 2016, le SMI devrait démarrer le nouvel exercice sur une progression de 0,75% à 8281,40 points, selon les indications avant-Bourse de Julius Bär fournies à 08h23.

SGS (+0,5%) a annoncé l'acquisition du marocain Laboratoire LCA. Le spécialiste de l'inspection et de la certification a également finalisé un programme de rachat d'actions entamé en janvier 2015.

Les bancaires étaient également recherchées, revigorées par la fin officielle, annoncée jeudi dernier par le Département américain de la justice (DoJ), du programme consacré au règlement du litige fiscal avec les banques helvétiques. Credit Suisse (+0,8%) et UBS (+0,9%) progressaient plus que la moyenne, tandis que Julius Bär (+0,5%) montait moins vite.

Les poids lourds s'inscrivaient plus ou moins dans la moyenne, avec Nestlé (+0,5%), Novartis (+0,7%) et Roche (+0,5%).

Les annonces étaient également rares sur le marché élargi. Chez Dätwyler (pas de cours avant-Bourse), le nouveau patron Dirk Lambrecht a pris les commandes.

Partners Group a quant à lui investi 160 mio AUD (118 mio CHF) pour le compte de ses clients comme deuxième acteur dans le financement de la dette de la société SAI Global.(awp)