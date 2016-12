Credit Suisse dans le viseur du gendarme des marchés US

jeudi, 29.12.2016

L'autorité américaine de surveillance des marchés financiers (SEC) a ouvert une enquête sur la vente d'un emprunt de 850 millions de dollars émis par le Mozambique, impliquant trois instituts bancaires internationaux, dont Credit Suisse. Les fonds levés, qui auraient dû servir pour soutenir la pêche au thon, ont été utilisés pour acheter des équipements militaires, selon un article paru mercredi soir sur le site du "Wall Street Journal".

L'enquête de la SEC s'intéresse au rôle joué par Credit Suisse et ses homologues russe VTB et français BNP Paribas dans la vente en 2013 d'obligations pour une entreprise d'État mozambicaine soi-disant pour financer des activités de pêche au thon. Selon le quotidien new yorkais, le régulateur américain a demandé aux détenteurs d'obligations de lui fournir les documents fournis par les banques lors de la vente.

L'enquête de la SEC fait suite à celles lancées par ses homologues britannique et suisse l'été dernier. Le gendarme américain des marchés n'a pas souhaité commenter l'information.

Les fonds levés auraient été utilisés par le gouvernement mozambicain pour acheter des équipements militaires à plusieurs entreprises regroupées au sein de Privinvest, une holding aux mains de l'homme d'affaires libanais Iskandar Safa.

L'article rappelle également que Credit Suisse et VTB ont accordé des crédits à hauteur de 1,2 milliards de dollars à d'autres entreprises appartenant aux services de renseignement mozambicains afin de financer d'autres contrats auprès de sociétés détenues par M. Safa.(awp)