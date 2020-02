L'électricité en Suisse provient à 74% des énergies renouvelables

lundi, 17.02.2020

L’électricité consommée en Suisse en 2018 provenait à 74% des énergies renouvelables.

La part des énergies renouvelables a augmenté de 2017 à 2018.(Keystone)

En 2018, les énergies renouvelables représentaient environ 74% de la consommation finale d’électricité en Suisse ( contre 68% en 2017), à raison de 66% pour la grande hydraulique et de 8% environ pour le photovoltaïque, l’énergie éolienne, la petite hydraulique et la biomasse.

La part de l’énergie nucléaire s’élevait à 17% et celle des déchets et des agents énergétiques fossiles avoisinait 3%. La provenance et la composition de 6% de l’électricité fournie n’étaient pas vérifiables (16% en 2017). C’est ce qui ressort des données sur le marquage de l’électricité pour l’année 2018.