HSBC: le bénéfice net plombé par la crise et les tensions sino-américaines

lundi, 03.08.2020

L'effondrement est particulièrement marqué au deuxième trimestre, au cours duquel la banque a réalisé un bénéfice net de 192 millions de dollars, en chute de 96% par rapport au deuxième trimestre 2019.

En février, avant que le coronavirus ne devienne une pandémie, HSBC avait annoncé la suppression de 35.000 emplois en trois ans. (Keystone)

Le géant bancaire britannique HSBC a fait état lundi d'un bénéfice net en baisse de 77% au premier semestre, sous l'effet cumulé de la crise du coronavirus et de l'aggravation des tensions sino-américaines.

Sur les six mois, le groupe a dégagé un bénéfice net de 1,97 milliard de dollars, contre 8,50 milliards au premier semestre 2019. L'effondrement est particulièrement marqué au deuxième trimestre, au cours duquel la banque a réalisé un bénéfice net de 192 millions de dollars, en chute de 96% par rapport au deuxième trimestre 2019, quand il était ressorti à 4,4 milliards de dollars.

Mise en oeuvre du plan de restructuration

«Notre performance au premier semestre a été impactée par la pandémie de Covid-19, la chute des taux d'intérêt, la hausse des risques géopolitiques et la plus grande volatilité des marchés», a déclaré le directeur général de la banque, Noel Quinn, dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong. «Les six premiers mois de 2020 figurent, de mémoire d'homme, parmi les plus difficiles», s'est-il expliqué. «En raison de la pandémie de Covid-19, l'essentiel de l'économie mondiale s'est considérablement ralentie, et certains secteurs se sont presque complètement arrêtés.»

Mais avant même que l'épidémie partie de Chine ne gagne tous les continents, HSBC était confrontée à d'importantes difficultés géopolitiques liées à la guerre commerciale sino-américaine, ou encore à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. HSBC réalise 90% de ses bénéfices en Asie, la Chine et Hong Kong étant deux de ses principaux marchés de croissance.

En février, avant que le coronavirus ne devienne une pandémie, HSBC avait annoncé la suppression de 35.000 emplois en trois ans et une sévère réduction de voilure aux États-Unis et en Europe, afin de se concentrer davantage sur l'Asie. En raison du Covid-19, la banque avait toutefois suspendu temporairement ce plan massif. «Maintenant que la plupart des gouvernements ont pris leurs marques dans la gestion de la pandémie, nous entendons accélérer la mise en œuvre du plan annoncé en février», a annoncé M. Quinn.(ats)