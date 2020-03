Pétrole: d'une stratégie d'encadrement des prix à une stratégie de gains de parts de marchés

lundi, 09.03.2020

L'effondrement des cours du pétrole survenu lundi en Asie s'est réduit à 23-24% à la clôture des places européennes. Avec des implications sur le marché des changes.

Piotr Kaczor



Névine Pollini, analyste Actions auprès de l'Union Bancaire Privée (UBB), estime que seul un retour de la Russie aux négociations peut faire remonter les prix à court terme.

L’effondrement de plus de 30% des cours du pétrole survenu lundi en Asie s’est réduit à quelque 23% à la clôture des places européennes. Avec des implications significatives sur le marché des changes. Les monnaies des producteurs de pétrole ont baissé et devraient encore se déprécier selon une...