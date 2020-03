Quel est l’impact du coronavirus sur les marchés émergents?

mercredi, 25.03.2020

L’effet de la prime de croissance par rapport aux marchés développés se verra retarder par la situation actuelle.

James Donald*



Le Covid-19 pèse déjà sur les perspectives de la demande de pétrole et de la croissance mondiale. Aujourd’hui, la décision d’augmenter la production de pétrole exerce une pression supplémentaire sur les prix du pétrole, les actions mondiales et les prévisions de croissance mondiale. Après la chute des prix du pétrole à leur plus bas niveau en 20 ans, les banques centrales ont pris des mesures de relance supplémentaires afin de contrer la situation.

Une nouvelle baisse des prix du pétrole pourrait constituer un défi majeur pour les exportateurs de pétrole tels que la Russie, la Colombie, le Mexique et le Brésil. D’autre part, les importateurs de pétrole parmi les marchés émergents pourraient bénéficier de la baisse des prix du pétrole. Il s’agit de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Corée du Sud, de la Turquie et de l’Europe centrale et orientale. Il sera crucial de surveiller les entrées de portefeuille pour combler les déficits des comptes courants.

La semaine dernière a considérablement creusé l’écart entre les actions de croissance et les actions de valeur, et lorsque les circonstances changeront ne serait-ce qu’un peu, nous pourrions être sur le point d’assister à un changement majeur de leadership sur le marché.

Les marchés émergents dépendent de la croissance, et cette année, la prime de croissance qu’ils offrent par rapport aux marchés développés aurait dû les ramener en faveur des investisseurs – du moins c’est ce qu’ils attendaient au départ. Toutefois, cette évolution sera désormais retardée, au plus tôt au second semestre de l’année qui est en cours et peut-être seulement de celle à venir.

Depuis le début de l’année, nous avons profité de la liquidation pour investir dans des entreprises de qualité, notamment en Inde, ce qui nous a permis de renforcer nos positions dans les services informatiques, l’agrochimie, l’énergie et les services de communication.

En outre, nous avons légèrement réduit notre allocation aux domaines qui ont récemment affiché des performances supérieures à la moyenne. Cela concerne les entreprises industrielles ainsi que de jeu chinoises ainsi que l’industrie coréenne des semi-conducteurs.

* Responsable de la plateforme des marchés émergents, Lazard Asset Management