Le Forum économique mondial de Davos 2021 est reporté à l'été

mercredi, 26.08.2020

L'édition 2021 du Forum économique mondial (WEF) n'aura pas lieu en janvier et est reportée à l'été, en raison du coronavirus.

Le Forum économique mondial organisera numériquement les "Dialogues de Davos" au cours de la semaine du 25 janvier.(Keystone)

Le Forum économique mondial (WEF) de Davos n'aura pas lieu en janvier prochain. Une décision prise en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie du coronavirus, a confirmé mercredi son porte-parole Samuel Werthmuller. L'édition 2021 du WEF est reportée à l'été.

Le WEF entend communiquer ses nouvelles dates dès qu'il sera "certain que les conditions garantissant la santé et la sécurité de nos participants seront remplies", écrivent les organisateurs.

En avril dernier, les organisateurs déclaraient encore que la tenue du rendez-vous annuel des grandes personnalités politiques et économiques de la planète n'était pas menacé. Entretemps, les experts de la santé ont toutefois convaincu la direction du WEF que la manifestation ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions sanitaires sûres en janvier.

Le Forum économique mondial organisera numériquement les "Dialogues de Davos" au cours de la semaine du 25 janvier, durant lesquels les principaux dirigeants mondiaux partageront leurs points de vue sur l'état du monde en 2021.

Pas de garantie pour l'été prochain

Dans un communiqué, le gouvernement grison a fait part de sa compréhension et de son regret de ne pas voir la manifestation se dérouler en janvier à Davos. Cette décision aura un impact économique négatif pour la station et le canton, écrit l'exécutif. Il est encore trop tôt pour savoir si le WEF pourra bel et bien être renvoyé à l'été prochain, souligne le Conseil d'Etat.

Les organisateurs ont cependant renouvelé leur volonté d'organiser un WEF en 2022 et de le maintenir à Davos, se réjouit l'exécutif dans son communiqué. Le forum a célébré sa 50e édition en janvier dernier.

La station grisonne reçoit chaque année des milliers de participants dont des dirigeants politiques et économiques, des représentants d'organisations non gouvernementales, voire des sportifs d'élite. Les hôtes y discutent notamment des défis liés à la globalisation. Pour le Conseil fédéral, le WEF est l'occasion de rencontrer les plus importants dirigeants internationaux.(MH avec ats)