TX Group prévoit une vaste restructuration

mardi, 31.03.2020

L'éditeur TX Group prévoit un vaste programme de restructuration, selon Syndicom. Cela passera par des suppressions d'emplois.

Syndicom demandera vendredi prochain à l'assemblée des actionnaires de TX Group de renoncer à la majeure partie du montant du dividende proposé. (Keystone)

Syndicom dénonce un nouveau projet de restructuration de TX Group. De plus, le syndicat ne comprend pas pourquoi un groupe qui va verser 37 millions de francs de dividende à ses actionnaires demande le chômage partiel.

La pression du personnel et de Syndicom a porté ses fruits explique-t-il dans un communiqué lundi. TX Group verse à ses employés leur plein salaire jusqu'en juin malgré le chômage partiel.

Les collaborateurs extérieurs réguliers vont aussi profiter de ces prestations. Et les directions du groupe renoncent à leurs bonus pour 2020. Ces bonnes nouvelles de la plus grande maison de presse suisse ne parviennent toutefois pas à faire oublier au syndicat les plans de TX Group.

Restructuration

L'éditeur prévoit un vaste programme de restructuration, selon Syndicom. Les rédactions du Bund et de la Berner Zeitung ainsi que les journaux régionaux zurichois et le Tages-Anzeiger devraient se rapprocher sur le plan organisationnel.

Une telle restructuration passera par des suppressions d'emplois. Selon le syndicat, il est "irresponsable" de la part d'une entreprise de verser 37 millions de francs suisses de dividendes aux actionnaires et, simultanément, d'introduire le chômage partiel pour préserver les emplois, tout en préparant, pour la phase d'après, des licenciements.

Une demande de chômage partiel n'a pas de sens pour Syndicom. En effet, le besoin d'un journalisme de qualité se fait encore plus pressant avec la crise en cours.

Aide indirecte

En arrière-plan, les efforts se poursuivent à plein régime pour introduire plus rapidement l'aide indirecte à la presse par le biais d'une réduction des taxes postales pour la distribution des produits imprimés. Pour le syndicat, il est important d'augmenter cette aide indirecte de 30 à 50 millions de francs par an.

Cependant, toute mesure d'aide aux médias ne peut se justifier que si elle favorise la production journalistique et la diversité des opinions. Or en regroupant encore une fois des rédactions, TX Group uniformise le journalisme au niveau cantonal et régional et détruit le reste de la diversité des médias. De tels plans ne peuvent pas être soutenus par des fonds publics.

Par conséquent, Syndicom demandera vendredi prochain à l'assemblée des actionnaires de TX Group de renoncer à la majeure partie du montant du dividende proposé. Cela permettra selon le syndicat à l'entreprise de compenser les pertes des revenus publicitaires et d'investir dans un journalisme de qualité et des conditions de travail équitables. (awp)