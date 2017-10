La Société des Écrivains valaisans honore Philippe Lamon

vendredi, 06.10.2017

L’écrivain valaisan, établi à Lausanne, reçoit le prix de la Société des Écrivains valaisans 2017 pour Baba au Rhum, un roman décapant qui fait revivre les stars déchues des années 80.

Philippe Lamon.

Après Comment j’ai vengé ma ville, qui tournait en dérision le classement des «villes les plus agréables à vivre», Philippe Lamon a lancé sa verve sur Verbier, orchestrant la rencontre d’un écrivain raté, devenu biographe par nécessité, et d’une exstar de la pop, vaniteuse et lunatique, retirée dans son chaletavec son python domestique.

Son écriture, tout en élégance amusée, son talent pour aller au bout du rire sans mépris aucun pour ses personnages, ont valu à Philippe Lamon une reconnaissance pour un auteur revendiquant haut et fort sa veine humoristique. En distinguant son deuxième roman, la Société des Ecrivains Valaisans redonne ses lettres de noblesse à un genre littéraire souvent oublié.