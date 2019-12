L'économie vaudoise résiste au ralentissement mondial

L'économie vaudoise devrait suivre la même tendance que la conjoncture suisse, avec une croissance attendue à 1,4% en 2019 puis à 1,5% en 2020 selon l'institut CREA.

Dans le secteur des services, seules 10% des entreprises vaudoises jugent la marche des affaires "mauvaise".(Keystone)

La Commission Conjoncture vaudoise souligne la "robustesse" de l'économie du canton face au ralentissement de la croissance mondiale. Le marché intérieur est jugé "dynamique", tandis que les affaires restent "positives" dans la plupart des branches.



L'économie vaudoise devrait suivre la même tendance que la conjoncture suisse, avec une croissance attendue à 1,4% en 2019 puis à 1,5% en 2020 selon les dernières prévisions de l'institut CREA, relève jeudi dans un communiqué la Commission Conjoncture vaudoise.



Dans le secteur des services, seules 10% des entreprises vaudoises jugent la marche des affaires "mauvaise", notent les experts. Ils notent que les affaires sont particulièrement dynamiques dans les services aux entreprises et les services informatiques. "Revers de la médaille, le manque de main-d'oeuvre constitue une source d'inquiétude en forte recrudescence", poursuit le communiqué.



Du côté de la construction, l'activité est toujours "soutenue", tandis que les réserves de travail restent "importantes" et les demandes de permis de construire se maintiennent "à un niveau élevé". Ce dynamisme devrait toutefois légèrement faiblir au vu des perspectives établies par les entrepreneurs vaudois.



Pour l'industrie, un ralentissement se dessine après une année record en 2018. Les entrées de commandes sont en recul, "mais la situation se révèle très hétérogène parmi les branches industrielles", précise le communiqué. L'industrie des machines et des moyens de transport est la plus touchée par cette détérioration. A l'inverse, l'électronique et la mécanique de précision s'en tirent bien.



La Commission conjoncture vaudoise regroupe la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, Statistique Vaud et les milieux touristiques, de la construction, du commerce de détail ainsi que des services.(awp)