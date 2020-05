Vers une récession plus marquée que la crise de 2008

vendredi, 29.05.2020

L'économie suisse se trouve dans une récession marquée, selon le dernier baromètre KOF tombé en mai à un plus bas historique. La chute des trois derniers mois est plus prononcée que celle observée lors de la crise financière de 2008/2009.

L'indcateur du KOF s'est inscrit à 53,2 points, soit un repli de 6,5 points par rapport au mois précédent.(Keystone)

Le baromètre conjoncturel du Centre de recherches conjoncturelles KOF est tombé en mai à un plus bas historique en raison de l'impact du coronavirus sur l'économie helvétique. Cet indicateur s'est inscrit à 53,2 points, soit un repli de 6,5 points par rapport au mois précédent, indique vendredi le rapport périodique.



La valeur du mois de mai s'inscrit dans la fourchette des analystes consultés par AWP. Ces derniers l'attendaient entre 52,0 et 75,0 points.



La chute des trois derniers mois est plus prononcée que celle observée lors de la crise financière de 2008/2009. "L'économie suisse se trouve dans une récession marquée", écrivent les auteurs du sondage.



Les secteurs manufacturiers ont comme en avril pesé en particulier sur le baromètre, ainsi que les indicateurs liés à demande à l'étranger. En revanche, la consommation privée et la construction ont légèrement soutenu les résultats.(awp)