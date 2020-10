L'économie fribourgeoise se redresse depuis la fin du semi-confinement

mercredi, 07.10.2020

Une majorité d'entreprises fribourgeoises estime avoir retrouvé un niveau d'activité qualifié de satisfaisant.

L'embellie a été portée par la reprise des services ainsi que la bonne tenue de la construction et de l'industrie alimentaire. (Keystone)

La situation économique fribourgeoise s'est redressée depuis son point le plus bas atteint au printemps lors du semi-confinement. Une majorité d'entreprises estime désormais avoir retrouvé un niveau d'activité qualifié de satisfaisant, voire de bon à excellent.

L'embellie a été portée par la reprise des services ainsi que la bonne tenue de la construction et de l'industrie alimentaire, a indiqué mercredi la Chambre de commerce et d'industrie Fribourg (CCIF). Les résultats ressortent de l'enquête conjoncturelle d'automne, se basant sur les réponses de 283 sociétés.

Derrière les piliers qui soutiennent pour l'heure le mouvement, la conjoncture se révèle toutefois des plus fragiles. D'une part, la rentabilité se dégrade auprès d'un groupe toujours plus important d'entreprises. De l'autre, les perspectives commerciales sont négatives tant dans un horizon à six mois qu'à plus long terme.

Fortement impactés par le semi-confinement, les investissements ont régressé cette année et devraient encore se contracter en 2021. Quant à l'emploi, il a lui aussi diminué jusqu'ici et devrait "au mieux stagner" ces douze prochains mois. L'industrie d'exportation se trouve en outre dans la situation la plus préoccupante. (ats)

