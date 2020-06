Un incubateur de start-up dédié à l’hospitalité verra le jour à Crans-Montana

jeudi, 18.06.2020

L’école de management hôtelier Les Roches et l’Association des communes de Crans-Montana joignent leurs forces pour créer un pôle d’innovation à 1500 mètres d’altitude. Ce hub ouvrira ses portes dès septembre.

Les initiateurs de ce nouveau pôle d’innovation en hospitalité: Martial Kamerzin, Yves Roger Rey, Nicolas Féraud, Nicole Bonvin-Clivaz, Christine Demen-Meier, Bertrand Emery et Pablo J. Garcia qui prendra la barre du hub.

Incubation de start-up, coaching d’entrepreneurs, centre de tests de produits et de services,… L’ambition du futur Innovation Hub Les Roches Crans-Montana est vaste. Sur 200 mètres carrés, au cœur de l’école hôtelière internationale Les Roches, cet espace mettra en réseau des étudiants, des professeurs, des investisseurs, des porteurs de projets avec des experts en technologies telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets connectés, la blockchain, la robotique ou encore la réalité virtuelle et augmentée. L’objectif: bâtir l’avenir de l’hospitalité.

Pour construire ce lieu qui sera tout autant un centre d’incubation qu’un laboratoire de recherche appliquée, l’institut privé valaisan des Roches s’appuie sur un partenaire local: l’Association des communes de Crans-Montana (ACCM). «Nos visions concordent. Pour nous, il est extrêmement important de pouvoir inscrire nos travaux dans l’écosystème régional, en toute proximité avec les acteurs économiques. Ensemble, nous ambitionnons de co-créer des solutions innovantes et viables capables de répondre aux besoins prioritaires de l’industrie», relève Dr. Christine Demen Meier, dans un communiqué. Cette dernière est directrice générale de l’établissement aux mains du groupe Sommet Education et membre du Conseil d’Innosuisse.

Ses initiateurs rêvent de voir s’y développer les services et produits de demain, tout autant dans l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, le voyage, le luxe et les services que l’e-commerce. Dirigé par Pablo J. Garcia, cet Innovation Hub devrait accueillir son lot d’activités, échanges et événements internationaux. Il sera en outre doté d’un Innovation Multimédia Center: un laboratoire d’idées et studio de production digitale.

Des pépites crans-montanaises, au-delà du tourisme

Pour l’école, cette initiative s’inscrit dans la continuité du renforcement des formations vers l’entreprenariat et l’innovation. Pour l’AACM, l’incubateur étaye la stratégie de développement territorial initiée il y a deux ans. La station vise en effet à devenir un haut lieu des technologies, en y invitant des entreprises à la pointe de l’innovation. Son but: établir une économie durable, au-delà du tourisme. «Alors que nous travaillons à diversifier notre économie, ce pôle d’innovation est une plus-value importante qui tombe au bon moment», se réjouit Nicolas Féraud, vice-président de l’ACCM et président de la commune de Crans-Montana

Les trois communes du district de Sierre ont d’ailleurs déjà réussi à attirer des pépites telles que Rayshaper, spécialisée en imagerie ultra-haute définition, le studio de jeu vidéo Original Score ou encore la société organisatrice du festival World XR Forum dont le siège était précédemment établi à Genève. D’ailleurs, bon nombre des responsables de ces firmes innovantes revêtiront le rôle de mentor pour les jeunes pousses incubées.



