Le groupe polonais Eneris permet à Leclanché de réorganiser ses opérations

mardi, 02.06.2020

Leclanché a trouvé un nouvel investisseur avec Eneris et se réorganise en vue de produire des piles à combustible.

Les travailleurs assemblent une batterie dans l'usine de Leclanché, à Yverdon-les-Bains. Fournisseur de solutions de stockage d'énergie de haute qualité, Leclanche est la seule société de stockage d'énergie pure play cotée au monde et est cotée à la Bourse suisse. (Keystone)

Leclanché a trouvé un nouvel investisseur. Au terme d'un accord de partenariat, la société polonaise Eneris va investir au total 95 millions de francs dans le spécialiste vaudois du stockage d'énergie. Ce dernier cède à son partenaire une licence pour le développement et l'industrialisation de ses produits à large échelle.



Dans le détail, Eneris fournit à Leclanché un crédit de 42 millions de francs pour ses frais de roulement ainsi qu'un investissement de 53 millions dans des entreprises communes en vue d'étendre les capacités de production, précise lundi le groupe établi à Yverdon-les-Bains. A la faveur de la réorganisation, ce dernier doit se transformer en une "société d'intégration de logiciels et de systèmes orientée vers le marché et la recherche".



Selon le communiqué, Eneris dispose de ses propres technologies et participe au programme commun de l'Union européenne dans le domaine des batteries (IPCEI). La réorganisation des opérations de Leclanché est aussi nécessaire du fait de la masse critique atteinte par ses unités commerciales en termes de personnel, de ventes et de contrats avec les clients.



Leclanché entend fournir au marché des "batteries adéquates pour le stockage stationnaire d'énergie renouvelable", qui seront connectées à des piles à combustible. Cette technologie se destine aux bus, camions, navires, locomotives et autres véhicules lourds. Le groupe vaudois estime que la demande pour de tels équipements dépasse de loin ses capacités de production.



Nouveaux investissements



La transaction permet à Leclanché d'éviter de nouveaux investissements dans la production devisés à 53 millions de francs cette année et 60 millions supplémentaires en 2021, a déclaré son directeur général Anil Srivastava, cité dans le communiqué. En conséquence, les coûts de fonctionnement devraient être réduits d'environ 20%.



Dans le cadre de l'accord avec Eneris, Leclanché créera l'unité commerciale "Build-Own-Operate" (BOO), laquelle sera transférée dans une société holding distincte, BOO HoldCo. Leclanché entend conserver une majorité de contrôle dans cette dernière. Le modèle BOO devrait "assurer une croissance rentable pendant 20 ans", renforcer les actifs au bilan et réduire les fluctuations annuelles des revenus des projets, estime le groupe vaudois.



L'accord d'investissement et de licence signé avec Eneris est entré en force le 28 mai dernier. Celui portant sur la collaboration industrielle devrait quant à lui être finalisé fin juin, dès que le groupe polonais aura confirmé le financement dans les trois entreprises communes en Suisse, en Allemagne et en Pologne. (AWP)