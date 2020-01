Focus sur les nouveautés du CES 2020

lundi, 06.01.2020

Leaders du secteur et start-up innovantes, tous se rendent au CES pour présenter les dernières innovations sur le marché mondial de la tech. Focus sur 5 thématiques de l'édition 2020.

MH



Segway présentera le S-Pod, une navette électrique monoplace qui peut rouler jusqu’à près de 40 km/h.

Du 7 au 10 janvier, quelque 175.000 visiteurs vont parcourir les allées du Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas. Tour d’horizon des innovations attendues à la veille de l’ouverture de la grande messe électronique.

L’IA sur le devant de la scène

Comme l’an passé, une grande partie du salon sera consacrée aux derniers développements de l'intelligence artificielle et à la prochaine génération de machines intelligentes et autonomes. Parmi les nouveautés, l’humain artificiel de Samsung est très attendu. D'après le peu de détail fourni par le groupe, il s’agirait d’un assistant numérique et visuel sous forme de projection numérique, appelé Neon, qui sera capable de se comporter comme un véritable humain, à tel point qu’il serait impossible de distinguer à l’écran le vrai du faux. Le but ultime serait d’implémenter ces avatars dans une réalité virtuelle ou augmentée via un masque adapté. Pranav Mistry, directeur chez Samsung Research aux États-Unis, a confirmé la présentation de cette technologie au CES via son compte Twitter.

Même dans la salle de bain

La firme canadienne Kohler présentera son nouveau haut-parleur intelligent, compatible avec Alexa, intégré dans un pommeau de douche. Au prix de 230 dollars, la "Moxie Showerhead", permet à son utilisateur de se laver tout en écoutant ses musiques ou podcasts préférés, ou encore de planifier ses prochains rendez-vous du jour. Le haut-parleur a été conçu pour s’adapter à l'acoustique des salles de bains et compense donc le bruit blanc de l’eau. L'entreprise Oral-B présente quant à elle une nouvelle brosse à dents qui repère le mauvais brossage et fournit aux utilisateurs un coaching en temps réel, avec un guide 3D. La marque française de soins et de cosmétiques L’Oréal fait également le pari de l’intelligence artificielle pour se différencier. Son nouveau gadget baptisé Perso permet d’obtenir la teinte de maquillage repérée sur une photo Instagram ou d'adapter son fond de teint au fil des saisons, ans avoir à acheter un nouveau produit. Perso analyse également le type de peau de l’utilisateur en direct pour adapter les soins. La réserve de produits de l’outil se constitue de différentes cartouches. En matière de rouge à lèvre, une cartouche devrait permettre jusqu’à 30 applications. Pour les soins, ce sont un indice de protection, un sérum et un hydratant qui constitueront les cartouches de la réserve.

Retour discret d’Apple

Généralement absent du CES, Apple marque un retour officieux au CES Las Vegas pour la première fois depuis que son ancien patron John Sculley a fait ses débuts avec l'assistant numérique personnel (PDA) de Newton en 1992. L'apparition sera brève et ne concernera pas des produits. Un cadre supérieur prendra la parole sur un panel lié à la confidentialité ayant comme principal thème «Comment les entreprises renforcent-elles la confidentialité à grande échelle ?», aux côtés de panélistes de Facebook et de la FTC . Plusieurs entreprises devraient néanmoins présenter de nouveaux produits compatibles avec HomeKit et Siri (l’assistant personnel d’Apple).

Transport volant

Segway présentera le S-Pod, une navette électrique monoplace qui peut rouler jusqu’à près de 40 km/h. Ce transport vise à améliorer la façon dont les gens se déplacent dans les centres commerciaux, les parcs à thème et les aéroports, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. Le S-Pod fonctionne avec la même technologie gyroscopique qu'un appareil Segway traditionnel. La différence est qu'un joystick, placé sur le côté du siège, permet de piloter le siège. Le système de l'appareil lui permet de s'équilibrer automatiquement.

Bien qu'il ne soit pas clair quand le premier taxi volant Hyundai entrera en production, la société dévoilera une version conceptuelle au CES 2020. Ce taxi aérien, ou «véhicule aérien personnel», a pour objectif de libérer de l'espace dans les rues de la ville et «redonneront du temps de qualité aux navetteurs de la ville», explique Hyundai. La société a nommé le vétéran de la NASA, le Dr Jaiwon Shin, à la tête du programme. Shin a précédemment supervisé divers projets de recherche à l'agence spatiale. Hyundai estime que le vol de taxis deviendra une entreprise de 1 500 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années

Les sextoys enfin admis

Le CES Las Vegas avait été au cœur d’une polémique l’an passé, alors qu’il avait décidé d’interdire la présence d’un sextoy connecté appelé «Osé», alors que celui-ci avait même reçu un prix. Lora Haddock, sa créatrice, avait finalement eu gain de cause cinq mois plus tard. En 2020, la technologie du plaisir est désormais inclue dans la catégorie bien-être du salon.

5G et réalité virtuelle

Alors que la plupart des grandes nouvelles sur le téléphone et le réseau arriveront probablement en février d’après la rumeur selon laquelle le Galaxy S11 de Samsung est attendu au Mobile World Congress de Barcelone, le premier aperçu de l’avenir mobile à haut débit pourrait commencer à apparaître au CES 2020. OnePlus a annoncé un nouveau concept de téléphone. LG a déclaré que même s'il ne fera pas d'annonces 5G, il présentera au public de Las Vegas le téléphone LG V50S compatible 5G, qui n'est actuellement disponible qu'en Corée du Sud. Huawei a averti qu’aucune annonce liée à la 5G sera faite au CES 2020.

Les grandes nouveautés se feront donc du côté de la réalité virtuelle. La 5G doit en effet faciliter le développement des voitures sans conducteurs, qui pourront échanger des données entre elles, et potentiellement avec le mobilier urbain, et ce, sans passer par les serveurs. SK Telecom, un opérateur sud-coréen, a prévu de présenter au CES un service de cartographie qui collecte et analyse en temps réel les informations sur la circulation, grâce à des capteurs installés sur les voitures. La start-up coréenne Linkflow propose de tester sa dernière «caméra-collier», qui permet de filmer ses vacances en 360°, voire de les diffuser en direct, via la 5G. Un autre exposant, Innowave, a équipé d’une puce 5G son traqueur miniature, qui peut servir à «localiser sa voiture sur le parking ou son enfant en mouvement».