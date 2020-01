Stadler a un devoir d’exemplarité dans un métier d’avenir

mercredi, 08.01.2020

Le voyage par rail produit le moins d’émissions de CO2. C’est une part intégrante de Mobility 4.0. La valorisation boursière de Stadler reflète ces éléments.

Philippe Rey



Thomas Ahlburg. Stadler applique une stratégie claire pour amener ce groupe au prochain cran supérieur.

L’entrée en Bourse (IPO) de Stadler Rail sur SIX Swiss Exchange en avril 2019 a été un grand succès jusqu’ici puisque l’action se négocie maintenant aux alentours de 47 francs en comparaison d’un prix initial de 38 francs. Et ce malgré un recul du cours (un peu plus de 3,5%) mercredi suite à une...