La HES-SO lance un Bachelor en Informatique et systèmes de communication

vendredi, 22.11.2019

Le tronc commun de ce nouveau Bachelor en Informatique et systèmes de communication de la HES-SO s’axe sur l’analyse de problèmes et le développement de solutions informatiques concrètes.

La formation d’ingénieur ISC peut être réalisée à plein temps (en 3 ans), ou à temps partiel (en 4 ans ou plus).

La HES-SO lance un Bachelor unique en Informatique et systèmes de communication (ISC). Le tronc commun de cette nouvelle filière s’axe sur l’analyse de problèmes et le développement de solutions informatiques concrètes. Puis, dès la 2e année, les étudiants se spécialisent dans un secteur précis, en choisissant l’une des cinq orientations possibles (ingénierie des données, informatique logicielle, réseaux et systèmes, sécurité informatique, systèmes informatiques embarqués).

Ce nouveau cursus remplace les filières « Informatique », « Télécommunications » et « Technologies de l’information ». Quatre établissements unissent leur énergie pour proposer tout ou partie des orientations : HE-Arc Ingénierie (Neuchâtel et Delémont), HEIA-FR (Fribourg), HEPIA (Genève) et HEIG-VD (Yverdon-les-Bains). Un avantage pour les étudiants romands, qui voient leurs opportunités de formation s’étoffer à proximité de leur domicile.

La formation d’ingénieur ISC peut être réalisée à plein temps (en 3 ans), ou à temps partiel (en 4 ans ou plus). Cette formation structurée en modules allie cours théoriques, classe inversée, travaux pratiques et cours avec projets intégrés.

Devenir ingénieur en 3 ans

Ces études débouchent sur une large palette de métiers de plus en plus demandés, applicables dans de nombreux domaines (industrie, santé, banque, etc). Développement logiciel, web, intelligence artificielle, réseaux, big data, etc. sont autant de défis auxquels les entreprises et les institutions de toutes les régions sont toujours plus confrontées.