Roche: Genentech obtient le feu vert de la FDA pour Enspryng

dimanche, 16.08.2020

Le traitement de Genentech soigne une maladie qui touche environ deux personnes sur 100'000 à travers le monde.

Enspryng de Genentech a précédemment été homologué en Suisse et se trouve en cours d'examen par les autorités dans l'Union européenne et en Chine. (Keystone)

Genentech a obtenu de l'Agence américaine des médicaments (FDA) l'homologation du médicament Enspryng (satralizumab) pour le traitement des adultes souffrant des troubles du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) chez les patients porteurs d'anticorps contre l'aquaporine-4, a annoncé samedi la filiale américaine de Roche.



La NMOSD est un type de pathologie neuro-inflammatoire rare, mais potentiellement mortelle qui affecte le nerf optique, la moelle épinière et le cerveau et qui touche environ 2 personnes sur 100'000 à travers le monde.



Enspryng a précédemment été homologué en Suisse, au Japon et au Canada et se trouve en cours d'examen par les autorités dans l'Union européenne et en Chine. (AWP)