Air France-KLM: hausse de 7,6% du trafic passagers en décembre

lundi, 09.01.2017

Le trafic passagers d'Air France-KLM a enregistré une forte progression de 7,6% en décembre par rapport au même mois en 2016, fortement affecté par les attentats à Paris en novembre.

Le trafic et le coefficient de remplissage ont été en progression "sur l'ensemble du réseau à l'exception de l'Afrique, avec une base de comparaison affectée par les attaques terroristes de Paris en novembre 2015", précise le groupe.

Le trafic passagers d'Air France-KLM a enregistré une forte progression de 7,6% en décembre par rapport au même mois en 2016, fortement affecté par les attentats à Paris en novembre, a annoncé le groupe lundi.



La compagnie française Air France, la filiale française court-courrier HOP!, la compagnie néerlandaise KLM et la low-cost Transavia ont transporté en tout 7,2 millions de passagers en décembre, selon un communiqué du groupe.



Le coefficient d'occupation a progressé de 2,5%.



Hors Transavia -dont le trafic progresse fortement tous les mois en raison d'ouvertures de nouvelles destinations- le trafic du groupe a progressé de 4,8% avec 6,4 millions de passagers transportés.



Le trafic et le coefficient de remplissage ont été en progression "sur l'ensemble du réseau à l'exception de l'Afrique, avec une base de comparaison affectée par les attaques terroristes de Paris en novembre 2015", précise le groupe.



"La recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change de décembre est en baisse par rapport à l'an dernier, mais dans une proportion moindre que les mois précédents", précise-t-il.



Le trafic passagers de Transavia a atteint 0,8 million, soit 37,4% de plus en raison d'une forte hausse de capacité et du trafic résultant de l'ouverture de nouvelles destinations au départ d'Amsterdam et de France et au développement de la base de Munich.



La capacité de l'activité cargo est en baisse de 4,2% en tonne kilomètre offerte. - (awp)