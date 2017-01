Takata dégringole encore de près de 18% à la clôture

lundi, 23.01.2017

Le titre, qui signe sa sixième séance négative, a fini sur une perte de 100 yens (-17,63%) à 467 yens, le repli maximum autorisé pour ce jour. Il avait déjà touché la limite jeudi et vendredi.

Takata, ébranlé depuis trois ans par un scandale d'airbags défectueux, s'apprête à boucler des discussions clés avec des investisseurs potentiels.

L'action de l'équipementier automobile japonais Takata, qui pourrait être contraint au dépôt de bilan, a de nouveau dévissé lundi, de près de 18%, à la Bourse de Tokyo, portant à 56% son recul depuis une semaine.



Le titre, qui signe sa sixième séance négative, a fini sur une perte de 100 yens (-17,63%) à 467 yens, le repli maximum autorisé pour ce jour. Il avait déjà touché la limite jeudi et vendredi.



A l'image de ce qui s'était passé lors de ces deux séances, les transactions n'ont pu s'effectuer normalement lundi du fait d'un trop grand nombre de requêtes, et le cours ne s'est affiché qu'à la clôture.



Dans un communiqué publié en fin de semaine dernière, le Tokyo Stock Exchange (TSE) avait indiqué qu'il étendrait la limite de fluctuation journalière si le scénario des deux séances précédentes se reproduisait lundi. La chute pourrait donc être encore plus lourde mardi.



Takata, ébranlé depuis trois ans par un scandale d'airbags défectueux, s'apprête à boucler des discussions clés avec des investisseurs potentiels.



Selon plusieurs médias, la piste du redressement judiciaire est privilégiée par les deux derniers candidats en lice pour orchestrer la restructuration de la compagnie.



Il s'agit d'un côté du suédois Autoliv, de l'autre d'un consortium mené par l'américain Key Safety Systems (propriété d'un groupe chinois), accompagné du fonds Bain Capital et de la firme japonaise Daicel.



"Le processus de sélection d'un investisseur est en cours", a réagi vendredi le comité mis en place il y a plusieurs mois par Takata pour examiner les différentes offres de soutien. "Il est extrêmement regrettable que de tels articles de presse aient été publiés au cours du processus, provoquant le chaos sur le marché", a-t-il ajouté. - (awp)