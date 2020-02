Credit Suisse au fond du SMI après le départ annoncé du patron

vendredi, 07.02.2020

Le titre Credit Suisse était fortement pénalisé, vendredi à l'ouverture de la Bourse suisse, après l'annonce de la démission du directeur général de la banque Tidjane Thiam, malmené par l'affaire des filatures.

L'annonce d'aujourd'hui va calmer les choses et rétablir la confiance, aussi à l'intérieur de Credit Suisse, a déclaré Vontobel.(Keystone)

A 09h23, l'action Credit Suisse reculait fortement de 4,3% à 12,23 francs, lanterne rouge de l'indice vedette SMI qui reculait de 0,14%.



Le directeur général de Credit Suisse, Tidjane Thiam, sous le feu de vives critiques depuis l'éclatement de l'affaire des filatures, a présenté sa démission. Il quittera la banque au 14 février.



Thomas Gottstein, qui dirige depuis 2016 la filiale helvétique de Credit Suisse, remplacera M. Thiam dans ses fonctions de directeur général du groupe bancaire zurichois, a indiqué l'établissement vendredi dans un communiqué.



La Banque cantonale de Zurich a salué la forte maîtrise des coûts de la part de Tidjane Thiam et espère que son successeur en fera autant. "L'augmentation significative du bénéfice de la filiale suisse est sans doute à mettre au crédit de la solide maîtrise des coûts de Thomas Gottstein", veut croire la ZKB.



Elle souhaite aussi que le nouveau patron porte "une attention soutenue à la gestion d'actifs". Il est peu probable qu'il ait une quelconque influence sur l'orientation stratégique de la grande banque.



Les analystes de Vontobel ont relevé que M. Gottstein jouit de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur bancaire, dont plus de 20 ans auprès de Credit Suisse. Il a autant oeuvré pour la banque d'affaires que la gestion de fortune. Sous sa direction, les activités helvétiques ont vu leur résultat avant impôt progresser de 1,6 à 2,1 milliards de francs.

>>Lire aussi: notre commentaire: la pression ne va pas diminuer pour Urs Rohner



"L'annonce d'aujourd'hui va calmer les choses et rétablir la confiance, aussi à l'intérieur de Credit Suisse", a ajouté Vontobel dans un commentaire. M. Gottstein "bénéficie d'un solide bilan en ayant fortement amélioré la rentabilité de l'activité suisse", a poursuivi l'établissement.(awp)