Aryzta s'effondre en Bourse après un avertissement sur ses résultats annuels

mardi, 24.01.2017

Le titre Aryzta chutait lourdement mardi à la Bourse suisse, après un avertissement sur ses résultats sur cinq mois, semestriels et annuels. Le boulanger industriel a vu son bénéfice net par action chuter de 20% sur les cinq premiers mois de l'exercice décalé 2016/2017 et la performance devrait être tout aussi faible sur l'ensemble de l'année, qui s'achèvera fin juillet.



A 09h21, l'action Aryzta dévissait de 25,7% à 33,69 francs dans un SLI en hausse de 0,06%. Les volumes étaient extrêmement élevés, avec plus de 1 million de titres échangés, comparés à une moyenne journalière d'environ 460'000 titres.



Le groupe a notamment souffert de difficultés en Amérique du Nord, où sa marque Otis Spunkmeyer a subi des baisses de volumes. Les mesures prises pour y remédier vont prendre plus de temps que prévu, a averti Aryzta dans un communiqué. Les marges devraient cependant s'améliorer au second semestre, les hausse de prix devant commencer à porter leurs fruits.



En Europe, la faiblesse du marché allemand et le Brexit pèsent sur l'activité.



Le conseil d'administration a indiqué dans un communiqué revoir la stratégie d'investissement dans les coentreprises du groupe.



Les analystes de Vontobel ont évoqué un "terrible avertissement sur résultats" dans leur commentaire, estimant que le groupe "joue avec les nerfs des investisseurs". Alors que la direction avance des objectifs ambitieux, il ne se passe pas un trimestre sans avertissement sur résultats, selon la banque.



Vontobel va revoir à la baisse la recommandation du titre, actuellement à "hold", et l'objectif de cours de 45 CHF.



La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a évoqué un avertissement sur résultats "massif" et "violent". "La stratégie de renforcer le portefeuille avec Otis Spunkmeyer ne s'est pas avérée payante jusqu'à présent", ont estimé les spécialistes dans une note.



L'annonce du boulanger industriel soulève un certain nombre de questions, notamment sur le financement du groupe. La ZKB a ainsi rappelé qu'en décembre Aryzta n'avait levé que 386 mio EUR au lieu des 1 mrd visés. - (awp)