Actelion en forte hausse après la reprise des négociations avec J&J

jeudi, 22.12.2016

Le titre Actelion a ouvert en forte hausse jeudi matin à la Bourse suisse, après l'annonce surprise de la veille. Le laboratoire bâlois a indiqué avoir repris des négociations "exclusives" avec le géant américain Johnson & Johnson (J&J) en vue d'une "transaction stratégique", alors que les discussions avaient été interrompues.



A 09h41, l'action Actelion progressait de 7,2% à 230,50 CHF, dans un SMI en hausse de 0,11%. La nominative poursuit ainsi son ascension fulgurante. Depuis le début de l'année, le titre a bondi de 54%.



Dans un bref communiqué publié mercredi soir peu après la clôture de la Bourse suisse, Actelion a précisé qu'"il ne peut pas y avoir de garantie" que les négociations aboutissent effectivement à une transaction.



Le 13 décembre, le groupe américain avait pourtant indiqué "ne pas être parvenu à un accord qui aurait créé une valeur convenable pour ses actionnaires". Actelion avait confirmé la fin des discussions, mais avait ajouté être en pourparlers avec un acquéreur potentiel en vue d'une "éventuelle transaction stratégique".



"Exclusif veut dire que seuls Actelion et J&J sont encore en pourparlers et l'autre partie évoquée dans le communiqué de presse du 14.12 a apparemment quitté la table des négociations", ont précisé les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB).



Ces derniers jours, les rumeurs s'étaient faites de plus en plus pressantes sur des négociations "avancées" entre le laboratoire bâlois et le groupe pharmaceutique français Sanofi en vue d'une acquisition. Ce dernier n'a pas commenté les rumeurs.



La ZKB estime que les premières discussions avec J&J ont échoué autour du prix, mais aussi peut-être parce que la direction d'Actelion refusait un rachat complet du laboratoire.



Jeudi, S&P Global a remonté la recommandation de la nominative Actelion à "hold", contre "sell" précédemment. L'analyste Jit Hoong Chan a également amélioré l'objectif de cours à 215 CHF, de 198 CHF. La reprise des négociations avec Johnson & Johnson augmente la probabilité d'un accord effectif entre les deux groupes. Les actionnaires de la société pharmaceutique bâloise devraient ainsi relâcher la pression.



Le potentiel du chute du titre est cependant élevé si la transaction devait échouer, a averti la ZKB. Vu les nombreuses rumeurs, l'action reste "spéculative" et entachée de "risques", selon la banque cantonale. - (awp)