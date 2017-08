La situation reste tendue sur le marché du logement à Genève

vendredi, 28.07.2017

Le taux de vacance sur le marché du logement se situait seulement à 0,51% au 1er juin pour Genève, a indiqué l'Office cantonal de la statistique.

Début juin, seuls 1167 logements étaient à vendre ou à louer dans le canton, soit 963 appartements et 204 maisons individuelles.

A Genève, la situation reste tendue sur le marché du logement, même si le nombre de logements à vendre ou à louer augmente de manière continue depuis 2006. Le taux de vacance se situait à 0,51% au 1er juin, a indiqué vendredi l'Office cantonal de la statistique.

De fait, le taux de vacance n'augmente que pour les studios, les deux pièces et les logements de sept pièces ou plus, la cuisine étant comptée dans le nombre de pièces. Mais ce taux n'évolue guère pour les autres tailles de logement, relève l'OCSTAT. Pour mémoire, un marché est considéré comme sain si le taux de vacance se situe au-dessus de 1,5%.

Début juin, 1167 logements étaient à vendre ou à louer dans le canton, soit 963 appartements et 204 maisons individuelles. Le 83% des appartements était à louer, contre 35% des maisons. Le loyer mensuel médian annoncé des appartements oscillait entre 1055 francs le studio et 5850 francs pour un sept pièces ou plus, sans les charges. Celui d'un appartement de quatre pièces atteint 1906 francs.(awp)