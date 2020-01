Le taux de chômage s'est établi à 2,3% en 2019

vendredi, 10.01.2020

Le taux de chômage moyen en Suisse s'est inscrit à 2,3% en 2019, contre 2,5% un an auparavant, soit son plus bas niveau depuis au moins 1997.

A fin décembre 2019, 117'277 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP).(Keystone)

Le marché suisse du travail est demeuré robuste l'an dernier. Selon les estimations du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), le taux de chômage moyen s'est inscrit à 2,3%, contre 2,5% un an auparavant, soit son plus bas niveau depuis au moins 1997.



Sur le seul mois de décembre, il s'est légèrement accru à 2,5%, contre 2,3% en novembre.

Le nombre de chômeurs en moyenne annuelle pour 2019, à 106'932 personnes, est inférieur de 11'171 personnes, soit 9,5%, aux chiffres de 2018, indique vendredi le Seco. Après correction des variations saisonnières, le taux de chômage, qui était en recul durable depuis deux ans, stagne à 2,3% depuis décembre 2018, la valeur la plus basse depuis avril 2002.



A fin décembre 2019, 117'277 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 10'947 de plus que le mois précédent. Alors que le taux de chômage a augmenté en comparaison mensuelle, le nombre de chômeurs a reculé de 2'384 personnes (-2,0%) par rapport au mois correspondant de l'année précédente.



Les économistes sondés par AWP tablaient sur un taux de chômage entre 2,4% et 2,5% en décembre et à 2,3% corrigé des variations saisonnières.(ats)