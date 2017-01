Le taux de chômage en Suisse a pris l'ascenseur en décembre

mardi, 10.01.2017

Le taux de chômage en Suisse s'établissait en décembre 2016 à 3,5%, contre encore 3,3% en novembre, retrouvant ainsi son niveau de fin 2015.

Le nombre de personnes inscrites auprès des Offices régionaux de placement (ORP) a bondi de 6,8% sur un mois et augmenté de 0,5% sur un an, pour représenter 159'372 demandeurs d'emploi.

Le nombre de places vacantes annoncées aux ORP s'est affaissé de 10,9% sur un mois, mais a gagné 20,0% sur un an.



Par tranches d'âge, le chômage des jeunes de 15 à 24 ans s'est contracté de 0,2 points de pourcentage (pp) sur un an, pour s'établir à 3,5%. Il s'est toutefois enrobé de 1 pp sur un mois. Le chômage chez les plus de cinquante ans a progressé de 1 pp sur un mois comme sur un an.



Le nombre de chômeurs de longue durée a augmenté de 4,6% sur un mois et de 11,4% sur un an, pour représenter 25'388 personnes.



En moyenne annuelle, le taux de chômage s'est établi l'an dernier à 3,3%, contre 3,2% en 2015. La baisse constatée sur les six premiers mois de l'année a ainsi été plus que compensée par la hausse accusée au deuxième semestre. Le Seco relève toutefois que le taux de chômage corrigé des variations saisonnières n'a plus subi de hausse depuis octobre 2015.



Le fonds de compensation de l'assurance chômage aura enregistré en 2016, selon les estimations disponibles, des recettes de cotisations de 6,90 mrd CHF, contre 6,80 mrd CHF en 2015. Le total des recettes doit atteindre 7,57 mrd contre 7,42 mrd CHF. Les dépenses totales doivent s'établir à 7,42 mrd contre 6,81 mrd CHF. Le Seco table en conséquences sur un excédent de 0,15 mrd CHF, après 0,61 mrd CHF en 2015.



Les prêts cumulés octroyés par la Trésorerie de la Confédération s'élèvent en 2016 à 2,5 mrd, après 2,6 mrd CHF en 2015. - (awp)