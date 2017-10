Laurastar lance le premier fer à repasser connecté

mardi, 10.10.2017

Le système de repassage de Laurastar est connecté à une application mobile qui détecte les gestes de l'utilisateur via un capteur intégré au fer. Elle conseille l’utilisateur sur les bons gestes à adopter durant son repassage.

Trois niveaux de tutoriaux personnalisés : «quotidien», «avancé» ou «expert», accompagnent le repassage.

Grâce à la technologie Bluetooth, le système de repassage Laurastar Smart se connecte à une application sur le mobile de l'utilisateur. Fini le mode d'emploi: un capteur intégré au fer permet d'optimiser son geste en le comparant au geste idéal représenté sur la vidéo interactive. Pas à pas, on acquiert le meilleur geste et on apprend à mieux repasser sa chemise.

Trois niveaux de tutoriaux personnalisés : «quotidien», «avancé» ou «expert», accompagnent le repassage tel un coach. Avec lui, l'utilisateur peut atteindre le niveau d' «expert» et évaluer ses progrès grâce à la comptabilisation des heures par l'application ainsi qu'un système de points.

Plus besoin de bouton : à l'aide d'un capteur intégré à la poignée du fer, la technologie Laurastar « Sensteam » en capte les mouvements et déclenche la vapeur automatiquement. Plus besoin non plus de régler la température: le thermostat est programmé pour s'adapter à tous les textiles.

Sur la planche, le design malin de la housse « Origami » prolonge le coaching : ses traits sont autant de repères visuels pour mieux placer et plier les vêtements.