Premier pas entre Generali et Unia à Nyon

vendredi, 09.12.2016

Le syndicat a dû faire appel aux canton pour entamer un dialogue avec la filiale suisse de l'assureur. Un protocole d'accord a été fixé, il a été validé par les salariés.

Des groupes de travail pourront se mettre à l'oeuvre dès la semaine prochaine. La période de consultation se prolongera jusqu'au 13 janvier au plus tard.

Après l'annonce de Generali de délocaliser une centaine d'emplois de Nyon (Vaud) à Adliswil (Zurich), l'assureur et le syndicat Unia ont fait un pas. Ils sont parvenus à se mettre d'accord sur les modalités de leurs discussions, une démarche validée par les salariés.

Réunis par le conseiller d'Etat en charge de l'économie, Philippe Leuba, Generali Assurances et Unia ont trouvé un accord. Celui-ci détermine les conditions de réalisation de la procédure de consultation, indique vendredi le canton.

"Réunis vendredi en assemblée générale, quelque 200 membres du personnel ont accepté à l'unanimité ce protocole d'accord", validé par les deux parties, a détaillé à l'ats Yves Deferrard, cosecrétaire régional d'Unia Vaud. Une avancée jugée "conséquente" par le syndicat.

"Jusqu'à présent, l'assureur s'était refusé à dialoguer avec Unia, qui pourtant avait été mandaté par plus de 200 employés pour défendre leurs intérêts", souligne le syndicat. Unia a alors décidé de s'adresser au canton pour qu'il intervienne.

Concrètement, dès la semaine prochaine, des groupes de travail pourront se mettre à l'oeuvre. La période de consultation se prolongera jusqu'au 13 janvier, au plus tard. "Nous voulons dans un premier temps éviter les licenciements, et si ce n'est pas possible, essayer de limiter leur nombre", précise Yves Deferrard. – (awp)